أسيوط تستعد لعيد الفطر بغرفة عمليات وحملات على الأسواق ومحلات الفسيخ

أنهت محافظة أسيوط استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع والخدمات اللازمة، وتشكيل غرف عمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، لمتابعة توافر السلع بالأسواق، فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات الفسيخ، للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية.

وأكد مصدر بإدارة تموين أسيوط، على توفير السلع الأساسية والضرورية اللازمة خلال العيد، مشيرا إلى التنسيق مع شركات الجملة لتوفير السلع الغذائية وبالأسعار المناسبة، فضلاً عن مراقبة جودة هذه السلع، خاصة الأسماك المملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال فترة العيد، بالتنسيق مع الطب البيطري ووزارة الصحة، موضحاً أن جهاز حماية المستهلك يقوم بإصدار نشرات لتوعية المستهلكين عن صلاحية السلع لضمان تناول سلع صالحة للاستهلاك.

وأشار المصدر، إلى شن حملات صباحية ومسائية وسحب عينات من محال بيع الأسماك المملحة والفسيخ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق والتعاون مع الصحة والطب البيطري بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى والعمل على سرعة حلها.