غداً.. السكة الحديد تبدأ طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من حيث تجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على شبابيك التذاكر لمواجهة السوق السوداء.

وقررت الهيئة فتح باب حجوزات تذاكر العيد ابتداء من صباح غداً الأحد الموافق 17 مايو الجاري، ويكون حجز التذاكر قبل السفر بـ 24 ساعة.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر، من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، إضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة بالتنسيق مع الهيئات والشركات التابعة لها تقوم يوميا بتعقيم وتطهير وتنظيف القطارات والمحطات بالمترو والسكة الحديد، لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها بأن السكة الحديد ومترو الأنفاق تغلبا على تكدسات الركاب داخل عربات القطارات وعلى أرصفة المحطات.