الكويت تعدل ساعات عمل محلات البقالة خلال فترة الحظر الشامل

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، اليوم، تغيير ساعات عمل محلات البقالة في القطاع الاستثماري، خلال فترة حظر التجوال الشامل في البلاد؛ لتصبح من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف المنفوحي، في بيان صحفي، أن هذا القرار ألغى الفترة المسائية وألزم محلات البقالة كل بالالتزام بما جاء بالقرار الإداري رقم (810 / 2020) من اشتراطات وضوابط والمواعيد الواردة بالقرار (811 / 2020).

وأكد المنفوحي أن على الجهات المختصة غلق أي محل بقالة يخالف أحكام القرار (810 / 2020) من اشتراطات وضوابط والمواعيد الواردة في القرار (811 / 2020) واتخاذ الاجراءات القانونية كافة بشأن المخالفين للقرارين من محلات البقالة.

وشدد المدير العام لبلدية الكويت على جميع العاملين في هذه المحلات الالتزام بالاشتراطات الاحترازية والوقائية مع ضرورة التقيد بلبس القفازات والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية.

كانت بلدية الكويت سمحت، الاثنين الماضي، بناء على قرار من مجلس الوزراء لمحلات البقالة التي تمارس نشاط بيع المواد الغذائية في المناطق الاستثمارية بتقديم خدماتها في أثناء فترة حظر التجوال الكلي عن طريق تزويد السكان من قاطني المباني المجاورة للمحل بما يحتاجونه خلال فترتين صباحية ومسائية.