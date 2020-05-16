صوامع وشون القليوبية تستلم 122 ألف طن قمح حتى اليوم

أكد عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم 122ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

فيما كشف المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المساحة المنزرعة قمحا بالمحافظة، بلغت بعد التدقيق 48386 فدانا، والمساحة التى تم حصادها حتى اليوم بلغت 44190 فدانا، وتم دراس 42280 فدانا، مشيرا إلى أنه تم غلق صومعة الهدى ذات السعة التخزينية 6000 طن، وكذا صوامع مسطرد ذات السعة التخزينية 20000 طن، وذلك لاستيفاء السعة التخزينية لكل منهما، موضحا أنه تم زراعة 23000 فدان من محصول الذرة الصيفي منهم 15450 فدان ذرة بيضاء، و7550 ذرة صفراء من جملة المستهدف والذي يبلغ 82000 فدان تقريبا.

من جانبه قال المحافظ عبدالحميد الهجان، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح، وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.