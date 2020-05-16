تغطية تأمينية شاملة لدعم سيارات مرسيدس الكهربائية والهجينة

أعلن بنك مرسيدس بنز، عن تقديم تغطية تأمينية واسعة للسيارات الهجينة والكهربائية التي تطرحها الشركة لدعم السيارات الكهربائية.

وأكد البنك أن الوحدة تضاف تلقائيًا إلى عقود التأمين الشاملة للمركبات الكهربائية والهجينة، وبالتالي ضمان عدم تكبد العملاء أي تكاليف إضافية، وهي تشمل جميع المخاطر لتغطية البطارية، ويشمل غطاء التأمين على سبيل المثال تلف الجهد الزائد، وتكاليف الإنقاذ، والحرائق.

كما تشتمل حماية التنقل أيضًا على السحب إلى أقرب محطة شحن إذا كانت البطارية فارغة دون قصد، يتم تضمين غطاء التأمين ضد السرقة والتخريب أيضًا في صندوق الحائط وكابل الشحن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مرسيدس Benedikt Schell: "مع هذا العرض نحن نغطي جميع متطلبات العملاء المتعلقة بالتنقل الكهربائي وتعزيز أعمالنا الأساسية بعروض التمويل والتأجير والتأمين، مع حماية البطارية الجديدة، نستخدم حل تأمين شامل لدعم إطلاق المركبات الهجينة والكهربائية".