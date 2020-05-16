إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إزالة لـ 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة، منها حالتان بقرية بني حميل بمساحة قيراط، وحالة أملاك دولة بمساحة قيراط و18 سهما بقرية السمطا، وإزالة 3 حالات بمساحة 275 مترا مخالفة شروط البناء في منشأة برديس، وإزالة حالتين بقرية برديس بمساحة قيراطين اثنين و12 سهما، وحالة بمساحة 200 متر مخالفة شروط البناء، وفي قرية بني حميل تم إزلة حالة تعد بمساحة 45 مترا مخالفة شروط البناء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بإزالة 12 حالة تعد على مساحة 5 قراريط و22 سهما بحوض الوسية بقرية أولاد عزاز، كما تم إزالة 7 حالات تعد على أرض أملاك دولة بقرية أولاد نصير، منها 4 قرارات إزالة على مساحة 260 مترا، و3 حالات إزالة فورية على مساحة 155 مترا، كما تم مصادرة بلوك مشون على أرض زراعية بنجع عبدالله بجزيرة شندويل.

وفي مركز ومدينة دار السلام، تمت إزالة فورية لحالة تعد في المهد على مساحة 175 متر أراضي زراعية في أولاد طوق غرب بأولاد سالم بحري، وتم تنفيذ 4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 7 قراريط، ومصادرة قلاب بلوك أبيض.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بنهو، على مساحة 2 قيراط و20 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، 3 حالات إزالة منها حالة تعد على أملاك الدولة، وحالتي مخالفة لتراخيص البناء.