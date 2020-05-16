إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج
منها 10 حالات بمركز ومدينة البلينا
كتب:
خالد الغويط
03:59 م | السبت 16 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إزالة لـ 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة، منها حالتان بقرية بني حميل بمساحة قيراط، وحالة أملاك دولة بمساحة قيراط و18 سهما بقرية السمطا، وإزالة 3 حالات بمساحة 275 مترا مخالفة شروط البناء في منشأة برديس، وإزالة حالتين بقرية برديس بمساحة قيراطين اثنين و12 سهما، وحالة بمساحة 200 متر مخالفة شروط البناء، وفي قرية بني حميل تم إزلة حالة تعد بمساحة 45 مترا مخالفة شروط البناء.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بإزالة 12 حالة تعد على مساحة 5 قراريط و22 سهما بحوض الوسية بقرية أولاد عزاز، كما تم إزالة 7 حالات تعد على أرض أملاك دولة بقرية أولاد نصير، منها 4 قرارات إزالة على مساحة 260 مترا، و3 حالات إزالة فورية على مساحة 155 مترا، كما تم مصادرة بلوك مشون على أرض زراعية بنجع عبدالله بجزيرة شندويل.
وفي مركز ومدينة دار السلام، تمت إزالة فورية لحالة تعد في المهد على مساحة 175 متر أراضي زراعية في أولاد طوق غرب بأولاد سالم بحري، وتم تنفيذ 4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 7 قراريط، ومصادرة قلاب بلوك أبيض.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بنهو، على مساحة 2 قيراط و20 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، 3 حالات إزالة منها حالة تعد على أملاك الدولة، وحالتي مخالفة لتراخيص البناء.