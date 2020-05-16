عاجل.. إخلاء سبيل أحمد فلوكس وأمن الكمبوند بكفالة 1000 جنيه

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وأفراد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، في واقعة تبادل الاتهامات بينهما بالاعتداء بالضرب والسب والقذف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت إلى أقوال عددٍ من شهود العيان الذين أكدوا أن الفنان فلوكس تعدى على زميلهم بالضرب والسباب والشتائم، بعد أن منعه من دخول الكمبوند نظرا لأنه ليس من السكان، وعندما أخبره بأنه داخل لصديقه طلب منه أن يتصل بصديقه حتى يسمح له بالدخول إلا أن فلوكس رفض وحصلت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك.

وشرحت المصادر أنه في الخامسة مساء، حضر فلوكس لقسم الشرطة لتقديم بلاغ يتهم فيه فرد الأمن بالاعتداء عليه بالضرب والسباب والشتائم، وحررت القوات المحضر وتحفظت على فلوكس وجرى التحفظ أيضا على فرد الأمن وعرضهما على النيابة لسماع أقوالهم كمتهمين ومجني عليهما في الاتهامات المتبادلة بينهما.

ومثل الفنان أحمد فلوكس أمام النيابة العامة، وبدأت في التحقيق معه لاتهامه بالتعدي بالسباب والضرب على فرد أمن كمبوند خاص بمدينة الشيخ زايد في أكتوبر، بعد أن منعه فرد الأمن من الدخول، كونه ليس من سكان الكمبوند، وستستمع النيابة للمجني عليه في البلاغ المقدم منه ضد فرد الأمن.

كما مثل فرد الأمن أمام النيابة لسماع أقواله كمجني عليه في البلاغ المقدم منه، ومتهما في البلاغ المقدم ضده.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة انتهت من سماع أقوال فرد الأمن مقدم البلاغ، ومن المقرر صدور قرار بشأن الفنان فلوكس خلال الساعات القليلة المقبلة.