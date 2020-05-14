ضبط جبن فاسد قبل بيعها في الشرقية بأحد مصانع الألبان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية مصنع ألبان بداخله جبنة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين مركز الزقازيق شنت حمله تفتيشية برئاسة أسامة فتحي متولي مدير عام الإدارة للمرور على المصانع بنطاق مركز الزقازيق.

وتابعت أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بناحية ميت أبو عربي وبداخلها جبن رومي منتهي الصلاحية وعليها عفن أزرق وأسود وتنبعث منها رائحة كريهه فتم التحفظ على ١٢٨ قرصا.

وأضافت أنه تم ضبط ٧١ صفيحة جبنة بيضاء قديمة منتهية الصلاحية وزن القائم للصفيحة ١٢ كيلو جرام يقوم صاحب المصنع بتدويرها في صفائح منتج جديد لإعادة بيعها مما يعد غش وتدليس ويؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.