إيمان السيد: بتبنى وجهة نظر الشخصية أثناء التمثيل عشان كده بتوصل للناس

قالت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، والتي تجسد دور الخادمة "روعة"، في أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، إنه رغم ندرة الكوميديا في العنصر النسائي، لكن لدينا فنانات خفيفات الظل، منهن سهير البابلي وعبلة كامل وإسعاد يونس، والراحلة سناء يونس، ومن الجيل الحالي ياسمين عبد العزيز، "ولو رجعنا لأيام زمان، وللأبيض والأسود، سنجد ماري منيب وزينات صدقي ووداد حمدي وخيرية أحمد وجمالات زايد".

وأضافت السيد، لـ"الوطن"، أن الجمهور أحيانًا يربط بين الفنان والشخصية التي يجسدها على الشاشة، بسبب صدق الأداء، ويشعروا بالقرب منها "ليس شرطًا أن تكون الشخصية التي أقدمها، لها علاقة بي، أو هناك تشابه بيني وبينها، أو لدي نفس أفكارها، ولكن أتبنى وجهة نظر الشخصية أثناء التمثيل، وعشان كدا بتوصل للناس".

وقالت "إيمان"، إنها تعمل على تطوير نفسها من خلال متابعة ما يدور حولها من أحداث، خصوصًا وأن الفنان مرتبط بقضايا مجتمعه، بخلاف القراءة، ومتابعة ما يحدث في الحياة عمومًا وفي مجال الفن خصوصًا لأن المشاهدة والملاحظة والقراءة والمتابعة المستمرة، مهمة للفنان.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد إيمان السيد، دور "رائعة"، أو "روعة"، التي تذهب للعمل في منزل غالية "ياسمين عبدالعزيز"، والتي تعيش فيه مع والدتها وجدتها وابنتها الصغيرة، وهن سيدات لايؤمن بالرجال، بعكس روعة التي تريد الارتباط.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها، ويصاب بحادث يفقد على إثرها جزء من ذاكرته وبالتحديد الفترة التي انفصلا فيها، ويحذرها الأطباء من تذكيره بهذه الفترة حتى لا يصاب بـ "انتكاسة".