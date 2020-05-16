الحلقة 22 من "ونحب تاني ليه".. توتر العلاقة بين غالية ومراد السويفي

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 22 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث عانت غالية من أزمة معاناة عبدالله الروبي "شريف منير"، من فقدان الذاكرة، وظنه أنها مازالت زوجته، خاصة بعد خروجه من المستشفى.

ظلت غالية، لا ترد على اتصالات مراد السويفي "كريم فهمي" الهاتفية، خوفًا من رد فعله، بسبب مكوثها مع عبدالله في منزل واحد.

حاولت يسرا "تارا عماد"، لفت نظر مراد، لكنه صدها ما أثار غضبها، وظلت تهين غالية، واتهمتها أنها سبب كره مراد لها.

فكرت غالية في الاتصال بمراد، حتى تخبره بما يحدث، ولكنها تفاجئت بعدد من الصور التي تجمعه بيسرا وداليدا، وهما يحتفلا بعيد ميلاده، ما أثار غضبها.

ذهب مراد لمنزل غالية، ليوضح لها الأمر، ولكنها ارتبكت من وجوده خوفًا من علمه بحقيقة وجود زوجها السابق عبدالله داخل المنزل، وطلب منها الخروج ولكنها رفضت، مما زاد من غضبه وتركها وغادر.

"سي مراد بيه بيتصل"♥️ خفة دم إيمان السيد وغالية مش عايزة ترد على مراد بسبب صوره مع يسرا وداليدا اللي غرقت الفيسبوك وهي هتولع من الغيرة #ونحب_تاني_ليه Posted by CBC Egypt on Friday, May 15, 2020

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.