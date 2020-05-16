رش وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع بنطاق مدن ومراكز البحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملات مكثفة بالتنسيق والوحدات المحلية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، أثناء خلو الشوارع من المارة، لامتثال المواطنين لقرار حظر التجول، واستهدفت الحملات تعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وأسفرت حملات التطهير عن تعقيم شوارع وواجهات المحلات والمنازل بقرية زاوية خنيزة بكوم حمادة، وكذا المصالح الحكومية وشوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل والمحلات التجارية بالدلنجات.

كما تم تطهير وتعقيم شارع شجرة الدر والمعهد الديني وأرض أدمون ومحيط مسجد زمزم، ومنازل حالات مصابة بفيروس كورونا، وقرية دنشال وقرية الزمارنة ومنطقة المقابر وهندسة السيارات بالوحدة المحليه بدمنهور.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.