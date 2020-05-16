استمرار حملات رش وتطهير شوارع وميادين قرى ومراكز أسيوط لمواجهة كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قرى ومراكز المحافظة تشهد حملات مستمرة بصفة يومية، لرش وتطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن حملات التطهير لجميع الشوارع والميادين والمصالح ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري بجميع المراكز.

ولفت المحافظ، إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء، والاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

واستهدفت الحملات الجديدة، أحياء شرق وغرب أسيوط ومختلف مراكز المحافظة والقرى التي شهدت ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء المراكز والأحياء، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وفرق مديريات الطب البيطري والزراعة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح المحافظ، أن وزارة الصحة والسكان، حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام (105 و15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.