"المنوفية" عن العالقين: "مصر مبتسبش ولادها".. والعائدون سجدوا لله شكرا

قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إنهم راجعوا تجهيز المدينة الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج خلال يوم أو يوم ونصف فقط، وجرى تعقيم كل الغرف، وفرشها، فضلا عن تجهيز طاقم طبي من الجامعة لتقديم الرعاية الطبية للمصريين العائدين، مضيفا: "مصر مبتسبش ولادها وبترعى ولادها وبتجيبهم من كل مكان".

وأضاف "مبارك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تواصل مع العائدين من الخارج، وأكدوا له أنهم لم يتوقعوا أن يكون الوضع بهذا المستوى، وتوجهوا بالتحية للدولة، متابعا: "سجدوا لله شكر"، منوها بأن عدد المقيمين لديهم في المدينة الجامعية يبلغ 560 شخصا.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن أغلب العائدين من محافظات الصعيد مثل بني سويف وسوهاج وأسيوط، إضافة لكفر الشيخ، "إحنا عاملين كل التسهيلات اللازمة من مرافقين وتجهيزات ووجبات توفرها وزارة التضامن وتقدم الجامعة لهم وجبات إضافية"، مؤكدا على أنه لا يوجد أي خروقات إلا أن بعض الأشخاص رغبوا في الخروج وتم منعهم، موضحا أنهم طالبوا بتوفير خطوط للمحمول، وبالفعل تم التوصل مع شركة الاتصالات لتوفير الخطوط.