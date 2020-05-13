بسعر 70 جنيها للكيلو.. جامعة المنوفية تبيع اللحوم في منفذ كلية الزراعة

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، على أهمية دعم المشاركة المجتمعية، والمساهمة الفعالة لتوفير مختلف المنتجات الغذائية لتغطية احتياجات المجتمع.

وشهد رئيس الجامعة، اليوم، ذبح عدد من عجول التسمين التى يتم تربيتها بمزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة وبيع اللحوم بمنفذ كلية الزراعة بسعر مخفض، بلغ 70 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير المنتجات النباتية والألبان والبيض والعسل التى تقدمها الجامعة وتبيعها للمجتمع بأسعار مخفضة .

ووجه رئيس الجامعة بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظام ومنع الزحام خلال بيع المنتجات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال عملية الشراء، كما وجه الشكر لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، وفريق العمل بالمزرعة والمشرفين على بيع المنتجات، وأكد على زيادة حجم المنتجات المقدمة لتوفير مختلف احتياجات المجتمع الغذائية .