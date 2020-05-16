المجمعات الاستهلاكية: 50% تخفيضات على أسعار الكحك والبسكوت

قال أحمد حجاج، مدير أحد الفروع بالمجمعات الاستهلاكية بحي المنيل، إن السلع الأساسية لاحتياجات المواطنين متوفرة جميعها في المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمن وغيرها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحا أن هناك احتياطيا استراتيجيا بالمجمعات الاستهلاكية يكفى نحو 6 أشهر.

وأضاف "حجاج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأرز في المجمعات الاستهلاكية يكون سعره 8 جنيهات للكيلو، والزيت الخليط لتر واحد يبدأ من 17 جنيها، بالإضافة إلى 30 جنيها لبعض أنواع السمن، لافتا إلى أن السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية تكون رخيصة مقارنة بخارجها، لافتا إلى أنها أيضا توفر المنظفات والمطهرات والكحول للوقاية من الفيروس.

وأكد مدير أحد الفروع بالمجمعات الاستهلاكية بحي المنيل أن الكعك والبسكوت سيكون متوفرا بالمجمعات الاستهلاكية في عيد الفطر وبأسعار تقل عن الخارج، حيث تبدأ الأسعار هناك من 60 إلى 180 جنيها، أي يقل من 40 إلى 50% عن الخارج.