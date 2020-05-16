إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالدقهلية

أصيب شخصان، اليوم، بطلقات خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية "كفر الغنامة" التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط 7 أشخاص

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "كفر الغنامة" التابعة لمركز بلقاس، بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقرية ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم السيطرة على المشاجرة وبالفحص تبين إصابة كلا من "مصطفي ا. ع."، 61 عاما، وتم نقله لمستشفى بلقاس المركزي، و"أحمد ع. ع."،29 عاما وتم نقله للمستشفى العام الجديد "الدولي" لخطورة حالته.

وبالفحص تبين أن وقوع مشاجرة بين عائلة المصابين بسبب الجيرة مع عائلة "طلبه ا."، 35 عاما، حيث أطلق عليهم طلقات خرطوش.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى القرية، وألقت القبض على 7 أشخاص، والذين تبادلوا الاتهامات مع المصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.