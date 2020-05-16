بومبيو يحذر "الجنائية الدولية" من مقاضاة إسرائيل باتهامات جرائم الحرب

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية من مغبة مقاضاة إسرائيل، مشيرة إلى أنها تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القول إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفا في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أنها قدمت سبع دول أطراف في نظام روما الأساسي هي أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وأوغندا قدمت إفادات رسمية تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص للمضي في التحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكابها جرائم حرب.

وتابع البيان: "الفلسطينيون غير مؤهلين كدولة للحصول على العضوية الكاملة في المنظّمات الدولية بما في ذلك الجنائية الدولي".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "لا يزال قضاة المحكمة الدولية ينظرون في طلب المدعية الدولية فاتو بنسودا التحقيق ما وصفته بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في يهودا والسامرة وقطاع غزة وشرقي القدس".