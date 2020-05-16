حزب الحرية: نهتم بالفئات الدستورية في ترشيحاتنا للانتخابات البرلمانية

شكل حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، لجنة لبدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال حسب الله، إن اللجنة بدأت أول اجتماع لها مساء أمس، عبر "فيديو كونفرانس" مع أمناء الحزب بالمحافظات لمناقشة ملف انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف أنه خلال هذا الاجتماع تقرر البدء في عمل لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية، والتأكيد على فتح مقرات الحزب بالمحافظات والاهتمام بالفئات التي نص عليها الدستور سواء مرأة أو شباب أو عمال أو فلاحين وغيرهم في الترشيحات التي تقدمها أمانات المحافظات للحزب.

وأكد حسب الله على استمرار دور الحزب في مساندة ودعم جهود الدولة بجميع مؤسساتها في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وتقديم جميع أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة.