7 يوليو المقبل.. غلق حجز 2600 وحدة "سكن مصر" بمقدم 50 ألف جنيه

فتحت وزارة الإسكان، باب التسجيل الإلكتروني لحجز 2662 وحدة "سكن مصر"، اليوم، ضمن مشروع إسكان متوسطي الدخل، والطرح يشمل وحدات بالدورين الأرضي والأخير، في مدن 6 أكتوبر الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر "غرب أسيوط"، المنيا الجديدة، وغرب قنا، ويستمر حجز الوحدات حتى يوليو المقبل، ولكن الأسبقية بالحجز الإلكترونى.

ووفقا لكراسة الشروط، فإنه يجري سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، مع وجود نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت في يناير الماضي، 3156 وحدة سكنية، بمساحات 106 أمتار، و115 مترا، بمشروع "سكن مصر"، أدوار أرضي وأخير، بـ5 مدن جديدة.