إغلاق 189 محلا بالكويت خالف إجراءات كورونا

أعلنت بلدية الكويت، اليوم، إغلاق 189 محلا تجاريا في محافظة الفروانية خلال أبريل الماضي، وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت البلدية في بيان صحفي، اليوم، إن فرقها الرقابية قامت بتحرير 622 مخالفة متنوعة، كما وجهت 2866 إنذارا لمحلات ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأوضحت البلدية الكويتية، أن الجولات الرقابية تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمواجهة تداعيات كورونا المستجد بناء على القرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الوباء.

وأشارت بلدية الكويت، إلى أن الفريق قطعت التيار عن 31 عقارا مخالفا وإخلاء 11 عقارا من العزاب إلى جانب إخلاء 60 عقارا من أنشطة تجارية وحرفية وتخزينية وغلق إداري لـ73 نشاطا تجاريا وحرفيا من عقارات مخالفة فضلا عن تحرير 73 مخالفة لعقارات تم استخدامها في غير الغرض المرخص لها.

وأضافت البلدية، أنه تم رفع 172 مركبة مهملة وسكراب ووضع 750 ملصق انذار على سيارات مهملة وتحرير 30 مخالفة للمرسوم 9/87 بحظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.

وذكرت البلدية الكويتية، أن الفريق حرر 120 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008 و124 مخالفة اشغالات طرق بالمخالفة للائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة كما حرر 62 مخالفة لباعة متجولون فضلا عن غسيل وتعقيم 73270 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.