فخري الفقي: نتوقع وصول معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2%

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن مصر واحدة من 189 دولة أعضاء بصندوق النقد الدولي، ووفقًا لتقرير الصندوق، أن من بين هذه الدول الأعضاء 18 دولة فقط معدلات النمو بها إيجابية من بينهم مصر والتي تحتل المرتبة السادسة في معدل النمو الإيجابي.

وأكد "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أن وزارة التخطيط المصرية تتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 %، بينما مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل معدل النمو في مصر لـ 4.4%.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، سبب رئيسي لصمود مصر أمام تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب حسن إدارة الحكومة المصرية لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر مقارنة بعدد من الدول المتقدمة جيد جدا.