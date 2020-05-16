كورونا يتفشى في اليمن.. وميليشيا الحوثي تقرصن الإمدادات الطبية

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن نهب ميليشيات الحوثي إمدادات طبية مخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الإرياني، في بيان صحفي، اليوم، أن الحكومة أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات، لمواجهة الجائحة ‎التي بدأت بالتفشي بشكل خطير هناك.

كما أضاف أن الميليشيات نهبت الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية وكانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق، لتؤكد همجيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بمصير ملايين المدنيين المعرضين للإصابة.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ما سمّاها "القرصنة الحوثية" على الإمدادات الطبية والضغط على قادة الميليشيات لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي ‎كورونا.

في السياق، أفادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء بأن الحوثيين باعوا أكثر من 20 ألف فحص خاصة بكورونا حصلوا عليهم من منظمة الصحة العالمية إلى المستشفيات الخاصة.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن تلك المصادر أن الميليشيات اكتفت بتوزيع ألفي فحص على المستشفيين الجمهوري والثورة في صنعاء وباعت باقي الكمية للمستشفيات الخاصة.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليمن، ارتفع أمس الجمعة، إلى 106 حالات، بينها 15 وفاة. وأفادت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، مساء الجمعة، بتسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء، بينها 3 وفيات في محافظتي عدن وحضرموت.

وذكرت اللجنة أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على 13 حالة في عدن، و8 حالات في حضرموت، بينها 3 وفيات.