محافظ بورسعيد: تجهيز نزل عزل صحي بالمدينة الشبابية لتحويله إلى حجر

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه يجري العمل على تجهيز نزل عزل صحي بالمدينة الشبابية من أجل تحويله إلى حجر لاستقبال الحالات الإيجابية لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشددا على سرعة تجهيز المكان فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع أجهزة الصحة المختلفة بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من عمل هيكل إداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لجميع العاملين من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وخدمات معاونة بما يساعد على سهولة وسرعة القيام بمهام العمل علي الوجه الأكمل التجهيزات وكذلك التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة بمركز العزل لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال ألحالات الإيجابية.

كما أمر المحافظ بالمرور على كافة المرافق والبنية التحتية بالمدينة الشبابية للتأكد من جاهزيتها ورفع كفاءتها إذا تتطلب الأمر.

وشدد المحافظ خلال الإجتماع علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تكفل سلامة العاملين بالمدينة من الأجهزة الطبية والإدارية علاوة على اتخاذ الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضي والحالات التي سيتم استقبلها بالمدينة.

وأكد متابعة يومية بسير العمل بالمدينة كما وجه أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي علي مدار الساعة.