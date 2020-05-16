محافـظ المنوفية يوجه بتسريع إظهار نتائج فحص كورونا: تطلع في اليوم نفسه

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والاجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور محمود أبو قورة عميد كلية الطب، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.

في بداية الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وكلف بسرعة إظهار نتائج التحاليل والعرض بالحالات الإيجابية في نفس اليوم حتى يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين مما يساهم فس محاصرة الفيروس والحد من سرعة انتشاره.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة حصر كل المستلزمات الطبية لمكافحة العدوى، من خلال المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال الإجتماع، أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولي لرجال الصحة والأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة، موجهاً لهم تحية إعزاز وتقدير لما يقومون به من واجب وطني تجاه وطنهم.