طرق سداد وحجز وحدات الإعلان الـ 13 بمشروع الإسكان الاجتماعي

أعلت وزارة الإسكان، عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ10 محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا، وذلك من يوم 7 يونيو لذوي الاحتياجات الخاصة، و13 يونيو لجميع المواطنين، نوضح خطوة بخطوة طرق الحجز والسداد لتلك الوحدات، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي:

أولا: طريقة الحجز، مع تأكيد الصندوق، أنه لن ينظر فى الأوراق غير المستوفاه، كما سيعاقب قانونا من يقوم بملأ بيانات أو أوراق غير صحيحة: