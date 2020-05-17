14 تكليفا من "التنمية المحلية" للمحافظين بشأن كورونا: تعاملوا بحسم مع المخالفين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة تتابع باستمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد .

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك عدة تعليمات تمّ إرسالها للمحافظين في كتاب دوري للتأكيد عليها في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ كل التعليمات المتبعة تصب في صالح المواطنين والحفاظ على حق الدولة.

وتضمنت التعليمات ما يلي:

- لكل محافظ الحق في اتخاذ أي قرار مناسب بشأن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة التنسيق مع مديري الأمن والجهات المعنية بالمحافظة لإزالة أي تعديات.

- التصدي الفورى للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية .

- إحالة المعتدين إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق قانون الطوارئ.

- الحفاظ على هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي مخالفات.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامة للعاملين داخل دواوين المحافظات والأحياء.

- الحيلولة دون أي تجمعات أو إقامة اسواق عشوائية.

- متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم.

- استمرار جهود المحافظات في تطهير وتعقيم كل المباني والشوارع والمنشآت المختلفة.

- المتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من كل القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكمات القمامة.

- التنسيق مع مديري الأمن لتسهيل عمل جامعي القمامة ومتعهدي الخدمة خلال فترات حظر التجول.

- متابعة غلق الكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية والسيبرات خلال الفترة الراهنة.

- التأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق يوميًا في الخامسة مساءً.

- متابعة التزام المشروعات القائمة بكل إجراءات الوقاية للعاملين.