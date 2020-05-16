"الصحة الكويتية" تمنح المسافرين شهادة "خلو من كورونا"

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيجرى فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما في شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، في أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، في حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس، تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96.