حظك اليوم الأحد 17-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم علم الأبراج بالصفات الشخصية الخاصة بكل برج على حدة، وتنقسم إلى 4 تقسيمات مختلفة هم: أبراج ترابية ونارية ومائية وهوائية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وللتأمل وينفعك ذلك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الثاني عشر، وعليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في منزلك الحادي عشر يدعم علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا مع شركاء العمل وعليك أن تدرس جيدا وتغير نظرتك لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات وعليك أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس ما يهدد علاقاتك العائلية، وعليك أن تصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمدك بحرارة المشاعر وباليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ادرس خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع داعم يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.