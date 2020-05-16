حظك اليوم السبت 16-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف الأبراج في دائرة البروج في الصفات والطباع وفقًا لترتيبها، وتقدم "الوطن" استمراشي والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تعتني بصحتك وألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن غضبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في برجك تعدك بأن تكون موفقا في كل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا، فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تعدك بلقاءات موفقة وتتواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لمستقبلك وتتخذ قرارات تخدم علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسئوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يساعدك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمال وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع الأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس؛ تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة معهم، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، حاول أن تظهر تفهما ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الشمس بطاقة بدنية وروح خيال مما يساعدك في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك، انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة العالمية الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك على التعبير جيدا عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تدفعك لتطرق كل الأبواب لتحقق تفاهما مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.