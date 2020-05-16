"أطباء قصر العيني".. مبادرة أون لاين لتقديم الاستشارات الطبية بالمجان

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وانشغال كل المستشفيات لمواجهته، قررت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة العامة والسكر بكلية طب قصر العيني، مساعدة هؤلاء المرضى أو من يُعانون من أعراض مختلفة بتقديم خدمة صحية عن طريق إطلاق مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "مبادرة أطباء قصر العيني للتوعية والاستشارات الطبية المجانية عن بعد" في شهر مارس الماضي، وهي مبادرة كما وصفتها، بغير الرسمية وتطوع فيها مجموعة من أطباء وخريجي قصر العيني، قائلة: "فكرنا إننا مينفعش نوجه كل جهودنا للكورونا، ونسيب الناس تتعب من أمراض تانية ممكن تأذيهم بشكل كبير، وعملنا المبادرة دي عشان نساعدهم".

"كل التخصصات متوفرة داخل جروب المبادرة، حيث يوجد أكثر من 80 طبيبا يردون على استفسارات وأسئلة المواطنين"، حسبما أوضحت "إيناس"، مضيفة: "نتلقى الاستفسارات الطبية ونجاوب عليها في الحدود الآمنة، لأن الطبيعي أنه لازم يبقى فيه كشف على أي مريض، وبنحاول نوجههم على أد ما نقدر"، مُشيرة إلى أن الكثير من الأطباء رحبوا بفكرة المبادرة، وهناك نحو 3700 عضو داخل الجروب، موضحة أنه من أجل التنظيم يكتب كل طبيب اسمه وتخصصه ويكتب المرضى أسئلتهم في التعليقات ويتم الرد عليها، أو يتابة المريض ما يشعر به في منشور يشرح فيه حالته ويتم الرد عليه.

طريقة الاستفسار عن بُعد لا تُقدم الخدمة الطبية الكاملة ولكنها مجرد خدمة يحتاجها الكثيرون في الفترة الحالية، وتم تطبيقها بالفعل في دول أمثال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات، وفقًا لحديث "أستاذ أمراض الباطنة العامة"، متابعة: "الجروب هدفه تقديم نصائح وتوعية وإرشاد المرضى في حدود المعلومات المتاحة والوصف، وبنرد عليهم بالتحاليل والإشعات المطلوبة، ولو الحالة محتاجة كشف بننصحها بالذهاب للطبيب"، وأكدت أن المبادرة ستستمر حتى بعد انتهاء فيروس كورونا، وأن كافة الأطباء مرحبين باستمراها.