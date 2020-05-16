لو هتشتري لبس العيد أونلاين.. كيف تحافظ على أمان وسرية بطاقة الائتمان؟

بدأ الكثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، شراء ملابس العيد، تزامنًا مع قرب انتهاء شهر رمضان، ما تسبب في إحداث زحام شديد على المحال التجارية، الأمر الذي يتنافى مع إجراءات التباعد الاجتماعي، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع البعض إلى اللجوء لعمليات الشراء والتسوق الإلكتروني عن بُعد.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء بعض النصائح والإرشادات لحماية حساباتك البنكية وفقًا لما ذكره المهندس محمد الجندي؛ خبير أمن المعلومات في الأمم المتحدة والجامعة البريطانية على النحو التالي:

- يجب ألا يستخدم المشتري البطاقة الائتمانية الخاصة به عند التسوق عبر المواقع الالكترونية، والتأكد من أنها غير مرتبطة بحساب مفتوح على البنك حتى لا يتعرض لعمليات النصب والسحب العشوائي للرصيد.

- يفضل استخدام رقم بطاقة الائتمان الافتراضية عند التسوق، والتي تسمح لك بالتسوق عبر الإنترنت دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي، حيث تقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حدد أقصى منخفض للإنفاق.

- يفضل أن يكون الجهاز المستخدم أثناء التسوق سواء الموبايل أو جهاز الكمبيوتر مؤمن باستخدام برامج حماية الفيروسات وحماية التجسس.

- راقب حسابك جيدًا من خلال إنشاء حساب خاص على البنك الذي تتعامل معه مرفق برقم تليفونك الخاص لمراقبة العمليات التي تتم من خلال البطاقة والتأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من حسابك.

- يجب إنشاء كلمة سر قوية لحساباتك البنكية لا يسهل تخمينها، بحيث تحتوي على رموز وأرقام وأحرف، كما يجب عليك عدم استخدام بياناتك الشخصية في كلمة السر كتاريخ ميلادك أو اسمك حتى لا يتم تخمينها بسهولة، ويفضل أن تقوم بتغييرها بشكل دوري.

- يجب أن تكون حذرًا عند استخدام أجهزتك الخاصة، لا تقم بالرد على رسائل البريد الالكترونية التي تسأل عن بياناتك، حيث يمكن استدراجك لمواقع وهمية لسرقة بياناتك وتفاصيل حسابك.

- عدم الدخول إلى الحسابات المصرفية من شبكات Wi Fi عامة، مثل الموجودة في المطاعم والمقاهي وغيرها.