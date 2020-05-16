رئيس التحرير

محمود مسلم

الإمارات تقدم 43 طنا من المساعدات الإنسانية لليمن

كتب:

(أ.ش.أ)
04:26 م | السبت 16 مايو 2020
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية و الإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها "هيئة الهلال الأحمر" للتدخل الإنساني و التخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووزعت هيئة الهلال الأحمر كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة و ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.

ووزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء و الأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.