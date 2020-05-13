الحلقة 20 من فلانتينو.. الزعيم يفسد كتب كتاب "رفاعي" بسبب المأذون

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 20 من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فلانتينو، حول تعطيل الزعيم لعقد قران "رفاعة" نجله، بسبب المأذون، حيث اكتشف الزعيم، أنه نفس المأذون الذي زوجه داليا البحيري.

وعندما علم المأذون بأنه والد العريس وأن دلال عبدالعزيز لا تعلم شيئا عن زيجة الزعيم من داليا البحيري، أصر على إخبارها، ما دفع الزعيم لوضع منوم له في الشربات، فطلب من المرغني، أن يحضر المنوم من غرفة النوم، ووضعه في الشربات، وهو ما تسبب في إفساد عقد القران، لتنشأ خناقة بين العريس وعروسته، بسبب ما حدث.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.