في عيد ميلاده.. أشهر إفيهات عادل إمام "زعيم القلش": هو الدين بيقول إيه

"أنا الزعيم الأباصيري، في إسكندرية مفيش غيري"، قالها بفخر عادل إمام، وهو مازال طالبًا في "مدرسة المشاغبين"، ليقف على المسرح وهو في عنفوان شبابه، سارقًا ضحكات الجمهور بـ"خفته" طيلة الوقت؛ حتى لو لم ينطق بكلمة واحدة، يكفيه أن يستخدم تعبيرات وجهه ونظرات عينيه ورفع حاجبيه بطريقته المشهور، ليضج المسرح بالتصفيق والضحك.

غدًا في الـ17 من مايو، يحتفل زعيم الفن وصاحب السعادة عادل إمام، بعيد ميلاده الثمانين، سنوات طويلة من الإبداع في عالم الفن، "إفيهاته وقفشاته ولازماته" مازالت حاضرة، استخدمتها مختلف الأجيال، حتى وصلت لعصر السوشيال ميديا، واستخدامها "كوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلد شهادات

في مسرحية "أنا وهو وهي"، أمام أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، نجح الشاب الصغير عادل إمام، أن ينتزع ضحكات الجمهور، خلال تجسّيده دور "دسوقي أفندي"، وإطلاق مقولته الشهيرة "بلد شهادات صحيح".

الزعيم الأباصيري

"بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أأقف"، كانت مسرحية "مدرسة المشاغبين" ملعبًا أمام نجوم المستقبل لإبراز مواهبهم في فن الكوميديا، على رأسهم سعيد صالح، ويونس شلبي، وعادل إمام الذي جسّد دور بهجت الأباصيري، ومن أشهر إفيهاته "دراعك بيوجعك أوي يا واد يا مرسي"، "هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ"، "إنت بتذاكر من ورانا".

رقاصة وبترقص

"متعوووودة دايمًا"، من أشهر ما قاله عادل إمام، أو سرحان عبدالبصير، خلال مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، "بخاف من الكلب يطلع لي أسد"، "آه هو أسد"، "رقاصة وبترقص"، "لو كل حد عزل عشان ساكنة تحتيه رقاصة البلد كلها هتنام في الشارع"، "تسلم إيديك يا أستاذ نفيسة"، "وإنت مش هتنتشروا"، "كل واحد خياررياية"، "احشوه.. خللوه"، "ده أنا غلبااان".

ولاد شحيبر

في مسرحية "الواد سيد الشغال"، وصل عادل إمام لقمة نضجه الفني، ومن أبرز إفيهاته "أما عالم ولاد شحيبر"، "أنا خالي هو اللي بيأكلهم"، "بوفتيك مفروم على بيضة نية، إسفوخس عليك، إخس عليا"، "لابد أن تدخل بها"، "ناس طيبين أوي يا خال".

شربت حشيش يا سعاد

في فيلم "كراكون في الشارع"، كانت أشهر إفيهات عادل إمام، "أنا شربت حشيش يا سعاد"، "الله يلعن أبو الكباب اللي بيوقع الناس في بعضيها"، "رجلين أبو سريع عندنا".

وقعنا في الفخ

جسّد عادل إمام، في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، دور رجل أعمال يفعل أي شيء بأمواله، ويلبي الجميع طلباته بعد أن يشربوا "شاي بالياسمين"، ومن أشهر إفيهاته "من فوق مأنتمة مع الأخ محمود، ومن تحت مأنتمة مع عمرو دياب"، "فعلًا عندها خلفية هايلة"، "الحلزونة ياما الحلزونة"، "السنونو واقف بينونو"، "لقد وقعنا في الفخ"، "يا خوانا بتقولوا إيه".

يا أستاذ مدحت شفاك الله وعفاك

وفي فيلم "الإرهاب والكباب"، جسّد عادل إمام، شخصية الرجل المغلوب على أمره الذي يذهب في رحلة إلى مجمع التحرير لإنهاء بعض الأوراق، ويفشل بسبب تكاسل الموظفين، "الكباب الكباب لا نخلي عيشتكوا هباب"، "شفاك الله وعفاك يا أستاذ مدحت"، "بتصلي إيه ده لا وقت ضهر ولا عصر".

الجوازة باظت

وفي فيلم "عريس من جهة أمنية"، كان عادل إمام يرقص فرحًا لعدم إتمام زواج ابنته الوحيدة، "الجوازة باظت"، "اسكتي يا إنشراح"، "إله المسخرة".

الدين بيقول إيه؟

ومن أشهر الإفيهات التي استخدمها عادل إمام، كانت في فيلم "حسن و مرقص"، ويجسد دور رجل مسيحي، اضطرته الظروف لأن يتخفى في رجل دين مسلم، ويذهب إلى المسجد ويكون له مريدين، وعندما يسأل في أمور دينية ودنيوية، كان يتهرب بعبارة "هو الدين بيقول إيه".

الحسّابة بتحسب

وفي فيلم "عنتر شايل سيفه"، كانت من أشهر عبارات عادل إمام، والتي مازالت يتم استخدامها في الأمور التي تتعلق بالحساب، والأسعار، "الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب".

لا حياء أمام المباحث

وفي فيلم "النوم في العسل"، بخلاف صرخته الشهيرة "آآآه"، كان لعادل إمام عددًا من المقولات الشهيرة، منها "لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، لا حياء أمام رجال المباحث".

زمن المسخ

وفي فيلم "عمارة يعقوبيان"، من أشهر ما قاله عادل إمام "احنا في زمن المسخ"، "أنا أأقدم واحد في العمارة دي".

أعلم عنك الكثير

وفي فيلم "طيور الظلام"، جسّد عادل إمام، دور محامي فهلوي شاطر، من أشهر ماقاله "بوسوه من بؤه"، "وأنا أيضًا أعلم عنك الكثير"، "وأنا كمان خارج يا علي"، "ده ملخص القضية".