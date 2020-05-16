التضامن: منتظمون في صرف مساعدات "كرامة"

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج "كرامة"، والذين يبلغ عددهم نحو مليون و166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة نحو 524 مليون جنيه من خلال 4‬ آلاف مكتب بريد على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وشهد، اليوم، انتظام عمليات الصرف وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

واعتمدت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو 2020 حيث يبدأ اليوم السبت 16 مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غدا الأحد 17 مايو على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه اعتبارا من يوم الإثنين 18 مايو كذلك للذين لم يصرفوا مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

وشكلت القباج غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، مؤكدة على أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة نحو 3 ملايين أسرة بما يشمل نحو 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو مليار 445 مليون جنيه.