وصول 571 فيزا لتوزيعها على مستفيدي تكافل وكرامة بالأقصر

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالأقصر، اليوم، وصول 571 فيزا تكافل وكرامة، إلى المديرية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين.

وأوضح "فاروق"، أن صرف معاش تكافل وكرامة، سيتم على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى لعملاء "كرامة"، في أيام السبت والأحد الموافقين 16 و17 مايو 2020، والمرحلة الثانية لعملاء "تكافل"، ومن لم يصرف بعد من "كرامة" في الأيام التالية بدءا من الاثنين الموافق 18 مايو 2020.

وأشار إلى أنه تم وقف العمل بدءاً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو الجاري، بنظام الصرف بالحوالات البريدية، وتحويل باقي الصرفيات للعملاء الذين لم يقوموا بالصرف بالحوالات حتى تاريخه إلى نظام الصرف ببطاقات الدعم على نقاط البيع بمكاتب البريد في أيام الصرف.