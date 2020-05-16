توزيع 2314 فيزا تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا بالغربية

أصدرت المحاسبة أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاتها إلى المحاسب أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان الاجتماعي، باستلام وتسليم الفيز الخاصة بمبادرة تكافل وكرامة، إلى مديري الإدارات الاجتماعية مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تداعيات فيروس كورونا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية سعيا لتلبية كافة احتياجات الأسر والعائلات الأكثر فقرا واحتياجا والتى ينطبق عليها الاشتراطات الرسمية للمشروع.

كما أوضحت "النادري"، أنه سيتم توزيع تلك الفيز على الأسر والعائلات الأكثر احتياجا من بينها إدارة أول طنطا 54 فيزا كرامة، وإدارة ثان طنطا 54 فيزا كرامة، بينما تسلم مركز طنطا 200 فيز كرامة، وتسلمت إدارة أول المحلة 107 فيزا، وإدارة ثان المحلة 67 فيزا.

بينما تسلم مركز المحلة 343 فيزا، وسمنود 180 فيزا، وقطور 256 فيزا كرامة منهم 2 تكافل، والسنطة 204 فيزا كرامة، وبسيون 289 فيزا كرامة، وتسلمت كفر الزيات 397 فيزا كرامة، وزفتى 162 فيزا كرامة.