توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 42 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، بأن يسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا الأحد.

أما يوم الإثنين فمن المتوقع أن يكون طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، والثلاثاء يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا، حار على السواحل الشمالية الغربية نهارا لطيف ليلا، مائل للحرارة نهاراعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف ليلا.

طقس الأحد 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس الاثنين 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 19 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.