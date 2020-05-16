الطقس اليوم السبت 16-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، السبت، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح تنشط أحيانًا، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، ويسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء (50 إلى 60 % تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحرين فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم، حائل.

وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.