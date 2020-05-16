طقس الغد شديد الحرارة نهارا وأمطار تصل حد السيول.. والعظمى بالقاهرة 42

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائل للحرارة، والرياح معتدلة نهارًا، لطف ليلًا على السواحل الشمالية.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة وخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 42 24

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 42 22

طنطا 41 23

شبين الكوم 41 23

دمنهور 37 22

بلطيم 33 22

مطروح 27 18

السلوم 29 18

سيوة 43 20

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 41 23

المنصورة 41 22

الإسماعيلية 41 21

السويس 41 23

العريش 32 22

رفح 33 21

راس سدر 39 25

نخل 40 21

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 32 19

الطور 33 22

شرم الشيخ 42 27

الغردقة 39 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 42 24

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 27

أدفو 44 26

أبو سمبل 43 25

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 36 27

حلايب 35 28

راس حدربة 35 26