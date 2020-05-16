مميش عن إطلاق اسمه على أكبر "كراكة" بالشرق الأوسط: وسام على صدري

علق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة السابق، والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية لمشروعات القناة والموانيء البحرية، على إطلاق اسمه على أحدث وأضخم "كراكة" في الشرق الأوسط.

وقال مميش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، إنه سعيد بهذا التكريم ويعتبره وسامًا على صدره، مشددًا على أن أهم شيء هو المجرى الملاحي لقناة السويس، من حيث تأمينه وصيانته، لأنه عصب الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف: "عملنا على هذه الكراكة منذ عام 2015 وانتهينا في عام 2017 عندما تعاقدنا مع شركة هولندية لبناء 2 كراكة عملاقة، والرئيس السيسي وجه بتحديث أسطول الوحدات البحرية التي تعمل في قناة السويس، مثل الكراكات ولانشات الإرشاد، وعمومًا فإن عجلة البناء في قناة السويس لا تنتهي".

وتابع، أنه سيجري التعاقد مع الكراكة الثانية بعد عام، مشيرًا إلى أنها ستدعم البنية التحتية للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وحول أهمية تطوير الأسطول البحري في مصر، والتعاقد على كراكات، قال مميش، إن رئيس الجمهورية أمر بتكريك البحيرات، مثل المنزلة، البردويل، ومريوط: "كنا نتعاقد مع شركات وكراكات أجنبية لكي تقوم بهذه الأعمال، ولكننا عندما نوفر أسطول كراكات، نستطيع القيام بهذه الأعمال اعتمادا على النفس، وهو ما سيوفر عملة صعبة وفرص عمالة كبيرة، وهي إضافة للاقتصاد القومي المصري".

ولفت، إلى أن هذه الكراكات ستكون عصب الصيانة في المجرى الملاحي لقناة السويس، لضمان عدم حدوث أية مشكلة: "كما أنها ستزود ثقة الشركات المتعاقدة مع القناة".