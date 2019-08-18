قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن مشروعات القناة مستقبل مصر، حيث تصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ويصل بين قارتي أفريقيا وآسيا.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر تتمتع بأفضل موقع في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، حيث بدأت التجارة العالمية تتحرك إلى ناحية الصين والهند واليابان وبدأت صناعات هذه الدول تغزو دول قارة أوروبا وأمريكا.

وتابع أن وصول بضائع هذه الدول إلى أوروبا وأمريكا يجعلها ملزمة بالمرور على ميناء شرق بورسعيد أو تعبر عن طريق قناة السويس: "مصر ستكون في قلب العالم فيما يتعلق بالتجارة العالمية ومن ثم يجب أن تكون الخدمات البحرية المقدمة لائقة بمصر ولا بد من تطوير الموانئ وأسلوب تقديمنا للخدمات، لأن مصر ستكون مركز التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "مش ممكن يعدي من عندنا أكتر من مليار طن بضاعة العام الماضي ومنحطش إيدينا في طن واحد، لازم نوفر فرص عمل للشباب المصري ونقدم مستوى خدمات بحرية يشجع الدول إنها تصنع وتوزع عندنا".