قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن القناة صالحة لإبحار جميع أنواع السفن، مضيفًا أن القناة شهدت مرور 81 سفينة في يوم واحد فقط الأسبوع الماضي، إضافة إلى مرور أكبر "كونتينر" على مستوى العالم في قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن قناة السويس الجديدة فكرة مصرية بتخطيط وتنفيذ وتمويل مصري، مشيرًا إلى أن مجرى قناة السويس أسرع وأهم مجرى ملاحي في العالم.

وتابع، أن فكرة حفر تفريعة جديدة للقناة جاءته، عندما تولى المسئولية منذ 7 سنوات، وكان عليه أن يتعامل مع أزمة شحوط سفينة بما قد ينجم عنها من آثار سلبية على حركة الملاحة العالمية، حيث فكّر في حفر "تراك" آخر للتعامل مع هذا النوع من الأزمات مستقبلًا.

وأردف: "كنا نخطط لعمل التفريعة الجديدة في 3 سنوات، لكن الرئيس السيسي طلب أن ننفذها في سنة، فنفذناها في أقل من عام واحد، فعندما يصر المواطن المصري النجاح فإنه ينجح، وأنا أشكر كل من شارك في حفر القناة الجديدة، لأننا بذلك خدمنا العالم كله".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش.

كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.