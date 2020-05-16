تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في جنوب اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوبي البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن 10 من هذه الإصابات الجديدة تعود إلى محافظة عدن والست الأخرى، بما فيها 3 حالات وفاة، إلى محافظة لحج، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها اللجنة، منذ 10 أبريل الماضي، إلى 122 حالة، وتوفى 18 من هؤلاء المرضى.

كما سبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تسجيل إصابتين بكورونا في العاصمة صنعاء ووفاة أحد المريضين.

ولا تزال عدن أكبر بؤرة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في اليمن بـ66 حالة إصابة، بما فيها 5 وفيات.