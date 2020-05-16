صور.. أكبر قافلة مواد غذائية ومساعدات من "تحيا مصر" إلى 300 قرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل قليل، فعاليات إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدى الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، تنطلق محملة بـ3500 طن مواد غذائية إلى 300 قرية في 16 محافظة.

وحرص مدبولى، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، على تفقد المنتجات التي تضمها القافلة قبل إطلاقها، وأشاد بجودتها، ليتم إعطاء إشارة إطلاقها بحضور عدد من الوزراء، بينهم أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزيرة التضامن إن التعاون والشراكة بين الوزارة وصندوق تحيا مصر بدأ منذ أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها، وتجسد قبلها فى عدد من المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها مشروع أطفال بلا مأوى، ومشروع مستورة، وفرش المناطق التي استضافت سكانا منقولين من مناطق عشوائية إلى مناطق جديدة،

وأضافت "القباج": "صندوق تحيا مصر يتوجه للأسر الأولى بالرعاية، في الـ27 محافظة، وقافلته الأخيرة ستوزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى لحوم ومطهرات على الأكثر احتياجاً، في 16 محافظة، وسبق إطلاق قوافل لتوزيع ما يقرب من 200 ألف كرتونة مواد غذائية أخرى، والهدف من هذه الحملات مواجهة الفقر، والقضاء على الجوع، خصوصاً أن الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الحكومة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بلغ نحو 18.5 مليار جنيه، بخلاف الدعم الغذائي، ووصل عدد كراتين المواد الغذائية منذ أزمة كورونا حتى الآن إلى 3.6 مليون كرتونة، إضافة إلى المنظفات، وملابس الأيتام، وأدوية للأسر الفقيرة والمسنين، وسيستمر تقديم الدعم الغذائي، بالاتفاق مع "تحيا مصر"، حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تلك المساعدات ستذهب إلى القرى الأكثر فقراً واحتياجاً في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفاً: "ما نراه اليوم يكشف عن ثقة المواطنين والجمعيات في الصندوق".

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هذه القافلة تعكس أهمية التكافل في الدولة في مثل هذه الظروف التي ينشغل فيها العالم كله بمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يلي تفاصيل البيان النهائي من "تحيا مصر"