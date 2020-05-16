هيكل عن "تحيا مصر": مؤسسة قوية وقفت مع الشعب في ظل هذه الظروف

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يشهد اليوم انطلاق 185 شاحنة لنحو 300 قرية في مختلف محافظات مصر للقرى الأكثر فقرا، وهذه هي القافلة الثالثة، لافتا إلى أنه شارك في إطلاق القافلة الثانية منذ نحو أسبوعين.

وأشاد هيكل بهذا المجهود الذي يبذله الصندوق، والذي يعكس أهمية التكافل في الدولة المصرية، ففي مثل هذه الظروف التي ينشغل فيها العالم كله بمواجهة فيروس كورونا، نجد في مصر مؤسسة قوية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم إطلاق مبادرات لحماية فئات المجتمع، المتأثرة من الأزمة الحالية.

وأضاف هيكل، في كلمته، خلال إطلاق القوافل، إنه سعيد بمشاركته في هذه المبادرة الكبيرة، التي تنطلق لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية.