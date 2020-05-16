غرفة عمليات في سفاجا لمواجهة الطقس السيئ

رفعت أجهزة مجلس مدينة سفاجا التابع لمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.

وعقدت غرفة العمليات اجتماعها لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، تنفيذا تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأعلنت المغربي، عبر بيان اليوم السبت، انعقاد غرفة عمليات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة ورفع تقرير إلى المحافظة بكل المستجدات.

كانت مدينة سفاجا تعرضت لعاصفة ترابية، أمس، أدت إلى سقوط بعض أعمدة الكهرباء واقتلاع بعض الأشجار، وإحداث بعض الخسائر والتلفيات بالمدينة.