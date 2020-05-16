عاصفة ترابية تضرب أسوان.. وأمطار خفيفة بكوم أمبو

تتعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية شديدة، تسببت في انعدام مستوى الرؤية الرأسية والأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية، والطرق المفتوحة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما جرى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أي حوادث جراء العاصفة الترابية.

وأمرت محافظة أسوان، بمنع حركة السفر والتنقل عبر الطرق ووقف حركة الملاحة النهرية بنهر النيل، إلى جانب وقف الحركة على الطرق السريعة والصحراوية والملاحة النهرية.

من ناحية أخرى تعرضت مدينة كوم أمبو، لأمطار خفيفة صاحبت العاصفة الترابية التي شهدتها المدينة مساء اليوم.

ويذكر أن خبراء الأرصاد الجوية، ناشدوا خلال الساعات الماضية بتوخي الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والطرق العامة والفرعية.