الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته، اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة إمكانياتها من أجل البدء في تشغيل كلية العلاج الطبيعي، نظرًا لاحتياج الكبير إليها، مشيرًا إلى أن افتتاح الكلية الجديدة سيعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة، بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

وأوضح "السعيد" أن سعي الجامعة في افتتاح وتشغيل كلية العلاج الطبيعي تأتي ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية.

من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم استكمال اللوائح الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تركز على إنشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف المغربي ان الجامعة قامت باستكمال كافة المعامل والاجهزة الطبية اللازمة للعملية التدريسية للكلية وقامت باستكمال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة استعدادا لبدء التدريس اعتبارا من العام الدراسي القادم.