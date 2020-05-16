العثور على جثة متفحمة بكومة قمامة في قرية بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها، لكشف لغز عثور أهالى قرية "غزالة" التابعة لمركز السنبلاوين على جثة مجهولة الهوية محترقة ومتفحمة داخل كومة من القمامة، وملقاة على جسر ترعة بالقرية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية غزالة، بعثورهم على جثة شخص مجهول الهوية محترق ومتفحم وملقى على جسر إحدى الترع بالقرية.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام صقر رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على الجثة داخل كومة من القمامة محترقة بالكامل ومتفحمة، ولم يتضح به أى معالم أو ملامح نتيجة الاحتراق والتفحم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لمحاولة الوصول لهويته، وتكليف إدارة المباحث بتحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة الأولية للطب الشرعى أن الجثة لشخص يبلغ من العمر حوالى 40 عامًا، وجرى إخطار المراكز والأقسام بالإبلاغ عن أي حالات تغيب.